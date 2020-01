Het Nationaal MS Centrum heeft een nieuwe bouwaanvraag ingediend om het ziekenhuis grondig te renoveren. Het is al de derde vergunning sinds het tien jaar geleden zijn bouwplannen aankondigde. "Als we in Melsbroek willen blijven, is het nu echt van moeten", zegt algemeen directeur Eric Vanderheyden in Het Laatste Nieuws.

MS Centrum dient nieuwe bouwaanvraag in

In 2011 maakte het MS Centrum zijn bouwplannen bekend. In het nieuwe centrum daalt het aantal kamers van 120 naar 104, maar krijgt elke kamer meer luxe. Het nieuwe MS Centrum moet zo'n 36 miljoen euro kosten. Naast het ziekenhuis komt er op de site ook een psychiatrisch verzorgingstehuis voor 66 bewoners, 18 assistentiewoningen en een ondergrondse parking met 182 plaatsen.

In de oorspronkelijke plannen was geen sprake van een ondergrondse parking. Omdat de gemeente Steenokkerzeel de plannen niet goedkeuren, liep het dossier zes jaar vertraging op. Nadat het MS Centrum de plannen aanpastte, stootte het op de provincie Vlaams-Brabant. Die gaf een negatief advies voor de tijdelijke parking die tijdens de werken zou komen in een uithoek van het Floordambos.

Daarvoor heeft het MS Centrum nu ook een oplossing gevonden. Tijdens de werken zullen werknemers hun wagen kunnen parkeren aan het voetbalveld van Melsbroek in de Wylder, waarna ze met een shuttle of per fiets naar het ziekenhuis kunnen. Volgens het MS Centrum begint de tijd stilaan te dringen. Het 60 jaar oude ziekenhuis voldoet niet meer aan de huidige normen.