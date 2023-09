Muurschildering van 1500m lang op geluidsschermen in Hoeilaart en Overijse

De tekening zal de komende maanden verder lopen op 1.000 meter nog te plaatsen schermen. Volgend jaar is de anderhalve kilometer lange muurschildering afgerond. Minister Lydia Peeters: ‘Het fietsnetwerk langs en over de Ring rond Brussel groeit dag na dag. Zeker ook hier aan de oostkant. We vinden het daarbij belangrijk dat de infrastructuur de omgeving zo min als mogelijk verstoord. De houten fietsbrug die we eind dit jaar installeren over het Vierarmenkruispunt is natuurlijk een opvallend voorbeeld. Maar ook met prachtige muurschilderingen zorgen we voor harmonie tussen onze werken en de omgeving. Dat deden we onlangs nog in de vernieuwde fietstunnel aan de Welriekendedreef. Maar wat nu langs de E411 wordt gepresteerd is echt wel formidabel.’

Natuurschildering en inventief geluidsspoor gebaseerd op lokale vogelsoorten

Het aanbrengen van een muurschildering gericht naar snel autoverkeer is een uitdaging. De tekening kan geen kleine details bevatten want die worden niet opgemerkt en het kunstwerk mag automobilisten ook niet te veel afleiden. Anderzijds moet het wel sfeer brengen en samengaan met de omgeving.

Na een studie van de regio ontstond het idee om de geluiden uit de omringende natuur te vertalen in een geluidsspoor van vier natuurlijke kleuren die over elkaar heen golven. Enkel plaatselijke vogels zijn verwerkt in het kunstwerk. Kenners herkennen ongetwijfeld de kleine karekiet, bosuil, kauw en ijsvogel.

Kunstenaarscollectief Treepack

De muurschildering is een realisatie van Treepack. Dit Leuvens kunstenaarscollectief is gespecialiseerd in het opwaarderen van publieke ruimtes. De afgelopen jaren verfraaiden ze talrijke gebouwen en openbare plaatsen met muurschilderingen en street art. Meer en meer gebruiken ze de kracht van lokale elementen om toegankelijke kunst te creëren voor een breed publiek.



Foto: Copyright – De Werkvennootschap