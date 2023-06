Mysterieuze poppen blijken promo voor triatlon Kapelle-op-den-Bos te zijn

In Kapelle-op-den-Bos zijn de inwoners in de ban van een mysterie. Op enkele plaatsen duiken vreemde poppen op, vooral langs de kant van de weg. Dat blijkt het werk te zijn van ex-triatleet Bruno Clerbout. De poppen moeten de triatlon van Kapelle-op-den-Bos meer in de kijker plaatsen.

De voorbije jaren stak corona de ¼ de triatlon van Kapelle-op-den-Bos een stok in de wielen, maar de wedstrijd kent een rijke geschiedenis. “Vroeger werd die zelfs live uitgezonden op televisie. Onder de winnaars zijn ook atleten die later de Iron Man hebben gewonnen,” licht voormalig atleet Bruno Clerbout toe. Om de wedstrijd na corona nieuw leven in te blazen, zet Clerbout met zijn triatlonclub alles op alles. De nieuwe editie vindt plaats op 21 juli. “Vice-Europees kampioen lange afstand Pieter Heemeryck zal aanwezig zijn, net zoals de Belgisch kampioen en uittredend winnaar Johan Wayaffe.” Ook niet-deelnemers krijgen plezier en vertier voorgeschoteld. “We zorgen voor springkastelen, een ijskraam en drankbars.”

Clerbout vindt dat hij het de lokale gemeenschap verschuldigd is om van de triatlon in Kapelle-op-den-Bos een feest te maken. “Dankzij die triatlon heb ik kunnen doen wat ik gedaan heb. Bovendien is het de mooiste sport die er is en daar moeten zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten.” Vandaar dus ook de vreemde poppen in het straatbeeld. “Onze triatlonclub is erg actief en onze leden particperen ook veel. Zo kwamen we op het idee om de poppen te plaatsen,” licht Clerbout toe.