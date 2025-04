Wauters alweer snelste in Morocco Desert Challenge

Het zou Koen Wauters en Tom De Leeuw worst wezen dat er een zandstorm woedde. Ook in de zesde tappe waren zij, al voor de derde keer, de snelsten in hun categorie. “Het was vandaag een zeer cassante etappe die er bij momenten vrij gevaarlijk bij lag. Mijn eerste inschatting was dat je vandaag meer tijd kon verliezen dan winnen", zegt Wauters. "Tom heeft vandaag heel slim genavigeerd waardoor we eigenlijk niet zo heel veel verloren en we opnieuw onze klasse hebben kunnen winnen. Dus al bij al een goede dag." Wauters en De Leeuw eindigen negentwintigste in hun klassement door de straftijd die ze maandag opliepen.

Nicola Feryn en David Van Doren (Toyota Landcruiser) eindigden als 31e. In de stand schuiven ze op naar de 24e plaats. Bij de vrachtwagens eindigden Cedric Feryn, Bjorn Burgelman en Alexander Peeters als 5e. In de stand schuiven ze op naar de 5e plaats.

Ook teamleider Pascal Feryn blikt moe, maar voldaan terug. “Vandaag raakte ik maar moeilijk op gang. De eerste 100 km voelde ik me ook wat vermoeid. Nadien ging het beter en kon ik me goed focussen. Dat was nodig op dit uitdagende parcours.” Feryn eindigde samen met Kurt Keysers achttiende in het algemeen klassement en derde in hun klasse.