Feryn Dakar Sport voltallig aan de finish van Morocco Desert Challenge: “Fantastische week”

In de afsluitende etappe reden Koen Wauters en Tom De Leeuw de 7de tijd en 1ste in hun klasse. “We hebben goed en hard gereden. Dit was echt een heel toffe etappe. Het deed wat denken aan een klassementsrit van een rally, maar dan langer. Het ging hard, het was technisch en het was niet te cassant. In dat soort omstandigheden komt onze wagen het meest tot zijn recht en zijn we ten opzichte van de buggy’s minder in het nadeel. Het was een heerlijke dag om af te sluiten”, zei Koen Wauters. “Het was een fantastische week met heel mooie etappes en mooie landschappen. De grootste pluim gaat uit naar ons fantastisch team. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Na onze tuimelperte van de duin dachten we dat het voorbij was.”

Vrijdagavond leek Pascal Feryn even aan de leiding te staan, maar dat was uiteindelijk niet zo nadat alle tijden verwerkt waren. “Tijdens de slotrit hebben we geen gekke dingen meer gedaan. De kloof met de eerste plaats in onze klasse was te groot en zelf hadden we een veilige voorsprong op de derde. Afgaande op wat een week geleden aan de start stond had ik dat nooit durven hopen. Ik ben trots op alles en iedereen. We zijn hier met een team van 25 mensen en er is geen moment van wrevel geweest”, zegt Feryn. “Het was een familiegebeuren met mezelf, Cedric, Nicola en in gedachten en met zijn sticker op de wagen ook Maxim.”

Nicola Feryn haalde de finish met dank aan broer Cedric Feryn die de Toyota Landcruiser op sleeptouw nam. “Ik blik met grote tevredenheid terug. Het was een fantastisch avontuur. Het mooiste moment was de passage door de duinen. Twee totaal onervaren mannen die een zware duinenstrook trotseerden zorgde voor heel veel voldoening en tevredenheid bij David en mezelf. Merci David om zo’n goede gids voor mij te zijn”, bedankt Feryn zijn copiloot uit Londerzeel. “Het einde van de rally zal me nog een tijdje bijblijven. De laatste 30 kilometer heb ik Nicola op sleeptouw genomen. Samen reden we door enkele rivierbeddingen en langs enkele bergpaden. Het was niet simpel maar het zorgde wel voor een uniek familiemoment”, besluit Cedric Feryn, die achter het stuur zat van de vrachtwagen.