Pascal Feryn pakt de leiding in zijn klasse: "Deze rit heeft er bij veel mensen ingehakt"

Met zo’n 3.000 competitieve kilometers afgelegd komt de finish van de Morocco Desert Challenge bijna in zicht. De rit met start en aankomst in Foum Zguid was meer dan zomaar een rondje van 290 kilometer. Onderweg moesten de deelnemers 35 kilometer duinen overwinnen gevolgd door een snelle piste en adembenemende landschappen. Naar het einde van de etappe wachtte de deelnemers een tweede duinengordel van nog eens 25 kilometer.

In de stand is Pascal Feryn opgeschoven naar de 13de plaats algemeen en pakt hij met nog één etappe te rijden de leiding in klasse T1.1. “In de eerste duinengordel hebben we redelijk veel tijd verloren. Op een bepaald moment blokkeerde een buggy de doorgang en dat merkte ik te laat op”, zegt Feryn. “Ik ben nog uitgeweken maar raakte daarbij zijn voorwiel waarna ik mijn spatbord verloor. De impact veroorzaakte ook een leegloper waardoor ik drie duinen verder vast kwam te zitten. Na een half uur scheppen en zandplaten leggen zijn we er dan toch uitgeraakt. Deze rit heeft er bij veel mensen ingehakt en dat zal je merken aan de stand.

Koen Wauters vinden we terug op de 17de plaats en 5de plaats in het algemene klassement. “Deze keer geen overwinning in de klasse en voor morgen een minder goede startpositie”, zegt Wauters. “Maar kijk, we zijn er wel weer door en zijn niet op ons dak beland. Het ging niet zoals verhoopt maar de landschappen maakten veel goed. Het was een heel mooie etappe.” Nog meer mooie cijfers voor Nicola Feryn en David Van Doren. De debutanten zijn opgeschoven naar de 16de plaats algemeen en staan in hun klasse aan de leiding. Cedric Feryn, Bjorn Burgelman en Alexander Peeters lieten de duinen links liggen en zijn 7de bij de trucks.