Gemeentelijke fase afgekondigd in Kapelle-op-den-Bos door cementwolk

Rond 9.00 uur vanochtend vormde zich een cementwolk rond een binnenschip dat aan de Etex-site aan het laden en lossen was. Een persoon moest even naar het ziekenhuis, maar is ondertussen alweer thuis. Sinds 10.35 uur is de gemeentelijke fase afgekondigd, in zo'n geval ligt de coördinatie van de actie bij de burgemeester, Mathias Diricx.

Voornamelijk in de Westdijk, op de brug en in de K. Muyldermanslaan bleef een er 'zeer fijn laagje' cementresidu achter, wat huid- en oogirritatie kan veroorzaken. De civiele bescherming en brandweer zullen het cement op het openbaar domein met water wegspuiten zodat het afvloeit naar de riolering. De diensten vragen om terreinen en materialen op privédomein met water schoon te maken. Daarbij let je er best op dat het cement niet in contact komt met je huid of ogen.

Gepast beschermingsmateriaal, zoals een mondmasker en handschoenen zijn aanbevolen. In het gemeentelijk administratief centrum zijn mondmaskers beschikbaar.