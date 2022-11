De uitbater van de enige krantenwinkel in Peizegem stopt er mee. Albert Van Hamme (69) stopt er mee na meer dan veertig jaar. "Ik ben in 1982 begonnen hier rechtover", zegt hij. "Dan verhuisde ik naar de overkant van de Nieuwbaan en hier ben ik nu al zoveel jaar bezig."

"Het is meer dan een dagbladhandel, ik heb de hele evolutie meegemaakt naar pakjes, nu komen er hier soms meer dan 100 per dag binnen. Kranten en magazines, dat is sterk verminderd, maar veel Peizegemnaren komen hier voor hun babbel. Ik ben ook de enige krantenwinkel in het dorp. Iedereen waardeert dit.

Sluiten doet Albert niet, hij laat zijn zaak over aan Sahib Singh, die hij in het begin nog zal bijstaan. "Ik ben heel blij dat de zaak blijft bestaan, het is een mini-ontmoetingsplaats in Peizegem, waar ja, ook al eens een pintje wordt gedronken", knipoogt hij.