Na 50 jaar einde verhaal voor Grimbergse jachthaven: Waterskiclub op straat na dispuut

De jachthaven van Grimbergen aan het Zeekanaal is niet meer. De terreinen aan het insteekdok zijn ingenomen door afvalverwerker Containers Maes. Na een dispuut en financiële perikelen is de vzw Jachthaven door de Vlaamse Waterweg van de terreinen gegooid. Een alternatief is er niet meteen voor de club.

De Grimbergse jachthaven situeert zich aan de Willemsbrug, ter hoogte van het insteekdok van de Darse, vlakbij de grens met Vilvoorde. Na meer dan 50 jaar heeft de industrie er de voorbije weken de kaaien ingepalmd en is er geen plek meer voor recreatieve watersport.

“Wij zijn onze terreinen inderdaad kwijt”, bevestigt voorzitter Stijn Ameye van de vzw Jachthaven. Aan de basis ligt een dispuut met de Vlaamse Waterweg, dat eigenaar is van de gronden. “De laatste vijf jaar zijn de huurprijzen altijd maar verhoogd. Daarom ook dat we allerlei acties op het getouw moesten zetten om financieel te kunnen overleven. We ondervonden ook veel overlast van onze buur, Containers Maes. We kregen veel vuiligheid te verwerken en er gebeurden ook veel diefstallen. We hebben die problemen vaak genoeg aangekaart bij de Vlaamse Waterweg, maar daar is nooit gevolg aan gegeven. Zij hebben ook hun plichten als eigenaar naar onderhoud toe. Omdat ze die niet nakwamen hebben we beslist de betaling van de huur even stop te zetten. Hun enige reactie was om ons meteen van de terreinen te gooien.”

Volgens Ameye is de club al een vijftal jaar vragende partij om te verhuizen. “Naar een plek langs het kanaal tussen de Verbrande Brug en de brug Van Humbeek. Omdat het daar ook veiliger is en je ook een mooi recht stuk hebt om te waterskiën. De Federatie moet die aanvraag doen, maar wil dat niet omdat er op dat stuk al een Brusselse roeiclub zit. Het gevolg is nu dat we onze club kwijt zijn en met al ons materiaal op straat staan. Wij waren de laatste club in Vlaams-Brabant waar je nog kon waterskiën.”

Woordvoerster Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg heeft het over ‘een schrijnend verhaal’. “De jachthaven is afgebroken en de vzw is ook opgedoekt intussen”, zegt ze. “Dit is een verhaal van weinig leden, weinig inkomsten en grote schulden waardoor de huur niet meer betaald kon worden. Die concessie is dan ook overgenomen door Containers Maes, die de kades nu gebruikt voor hun overslag. Zij hebben ook de schulden van de vzw betaald.”