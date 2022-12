Na drie jaar maakt Diegem zich weer op voor avondcross: "Eindelijk"

Na een onderbreking van drie jaar vindt is er woensdagavond opnieuw cross in Diegem. “Eindelijk”, klinkt het bij de opgeluchte organisatie. Met een uitgelezen deelnemersveld én ambiancemaker Sergio kijkt Diegem uit naar één groot sportief feest.

In 2020 bleef het door corona voor het eerst in 46 jaar stil in Diegem tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Het zag er lang naar uit dat de cross vorig jaar terug zou komen, maar op een paar dagen van de wielerhoogdag zakte alles als een kaartenhuisje in elkaar door de beslissing dat sportwedstrijden in openlucht zonder publiek georganiseerd moesten worden. Dat bleek voor Diegem cross geen optie te zijn. Het debacle kostte de organiserende wielerclub Sint-Anna Diegem uiteindelijk een kleine 100.000 euro.

Intussen is het coronaspook verdwenen en dus razen er woensdagavond opnieuw veldrijders door het dorpscentrum. “De omloop is al voor 80 procent klaar,” aldus organisator Francis Bosschaerts. “Het wordt alvast flink modderig door de overvloedige regen van de jongste dagen. Het parcours is bijna hetzelfde als andere jaren, enkel aan het jeugdvoetbalcomplex boven is er redelijk veel veranderd. De zandbak is heraangelegd. Die is nu 60 meter lang en er kan langs twee kanten publiek staan. Ook de balkjes zijn verlegd.” Bosschaerts heeft er duidelijk zin in: “Na drie jaar is het eindelijk weer van dat.”

De grote drie

Aan sportieve toppers alvast geen gebrek tijdens Diegem Cross. De ‘grote drie’ Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert en Tom Pidcock tekenen present, net zoals de andere veldrittoppers. De organisatie hoopt dan ook op een massale publieksopkomst. “We moeten toch 15.000 supporters op het terrein hebben om financieel rond te komen,” aldus Bosschaerts. “Al die vedetten, dat kost veel geld.” Niet alleen sportievelingen komen aan hun trekken tijdens de cross. Diegem staat ook bekend om de ambiance. “We zijn er destijds mee begonnen, de helft van de bezoekers komt eigenlijk voor het feestgedruis. Onze trouwe DJ Benny zal doorlopend de ambiancetent in vuur en vlam zetten. En om 19u50 komt Sergio om er nog een extra lap op te geven,” weet Bosschaerts.

Een ticket voor de cross kost 12,50 euro online en 15 euro aan de kassa. De elite mannen beginnen om 20u45 en de elite vrouwen om 19 uur. Alle info vind je hier.