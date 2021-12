Na jaar afwezigheid opnieuw kerststal in abdijkerk van Grimbergen

Na een jaar afwezigheid heeft de Sint-Servaasbasiliek van de abdij van Grimbergen opnieuw een kerststal. Vorig jaar was er omwille van de strenge coronamaatregelen geen kerststal, want die tekt jaarlijks heel wat volk naar de kerk.

In de Sint-Servaasbasiliek van de abdij van Grimbergen kan je dezer dagen opnieuw een grote kerststal bewonderen. Het bouwen van de kerststal is een traditie die teruggaat tot in 1936. De voorbije dagen hebben een tiental vrijwilligers opnieuw de handen uit de mouwen gestoken om de kerststal op te bouwen. Het is telkens een kopie van een historisch Grimbergs pand. “Dit jaar is het decor een zicht vanuit de Abdijstraat op de abdij en brouwerij”, zegt prior Johan Goossens. “Dat omwille van het 900-jarig bestaan van de Norbertijnerorde en de opening van de microbrouwerij.”