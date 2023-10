Na lang aandringen krijgt Halle-Vilvoorde Zorgcentrum na Seksueel Geweld: “Slachtoffers niet langer in de kou”

Nederlandstalige slachtoffers uit Brussel en Halle-Vilvoorde stonden tot nu in de kou omdat de federale staatsecretaris vorig jaar de financiering vergat om het UZ Brussel op te waarderen tot een zorgcentrum Seksueel Geweld. “Nederlandstalige slachtoffers uit onze regio konden enkel terecht in het Sint-Pietershospitaal te Brussel. Dat ziekenhuis moest een tweetalige dienst verzekeren, maar dat bleek in de praktijk vaak niet het geval te zijn”, zegt Tiebout. “Waar Nederlandstalige slachtoffers momenteel in de kou staan, zullen zij binnenkort kunnen worden geholpen in de eigen streek en in de eigen taal. Een grote vooruitgang”, vult Tiebouts partijgenoot Kristien Van Vaerenbergh aan.

In de begroting is nu wel geld voorzien voor een centrum in onze regio. Staatssecretaris Leroy trekt zes miljoen euro uit om drie nieuwe zorgcentra te openen waaronder een in de regio Halle-Vilvoorde. Welk ziekenhuis in de regio uiteindelijk het zorgcentrum zal huisvesten is nog niet meegedeeld. “Het UZ Brussel is een uitstekende partner. Het ziekenhuis vervult nu al een belangrijke rol in onze regio. Technisch gezien is het UZ ook met alles in orde: ze voldoet aan alle formele voorwaarden en wil zelfs voorzien in een interne opleiding forensische verpleging, zodat de juiste en noodzakelijke zorg voorhanden is”, aldus Tiebout.