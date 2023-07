Na meer dan 50 jaar einde verhaal voor jeugdhuis ’t Sloefke

Na meer dan 50 jaar valt het doek over jeugdhuis ’t Sloefke in Wolvertem, bij Meise. Het gebouw waarin ze gevestigd zijn, wordt verkocht en maakt waarschijnlijk plaats voor woningen. “De gemeente liet ons weten dat ze geen alternatieve locatie kunnen aanbieden”, klinkt het jeugdhuis teleurgesteld.

Zaterdag 15 juli wordt de laatste openingsdag van jeugdhuis ’t Sloefke in Wolvertem. “Meer dan een jaar geleden zijn wij gesprekken met de gemeente opgestart om een nieuwe locatie te zoeken”, laat het jeugdhuis weten. “Jammer genoeg hebben wij recent moeten vernemen dat zij geen alternatief kunnen aanbieden. Wij vinden het jammer dat er niets nieuw kan komen vanuit de gemeente, het is allemaal te duur of niet praktisch mogelijk", zegt Steffen Verbelen.

De gemeente Meise laat weten dat het de voorbije maanden verschillende opties onderzocht. “Spijtig genoeg tot op vandaag zonder positief resultaat”, zegt schepen van Jeugd Ann Van den Broeck. “Soms gaat het om praktische problemen, dan weer om technische. Er blijft voor mij nog een optie mogelijk, maar dan moet de fakkel kunnen doorgegeven worden in het bestuur van het jeugdhuis."

Schepen Van den Broeck is het huidige bestuur dankbaar voor hun inspanningen. “Ze hebben hun best gedaan om het jeugdhuis niet verloren te laten gaan, maar vele leden van het bestuur hebben intussen ook een gezin, dus dat maakt het er niet makkelijker op. Niet enkel de locatie vormt een probleem, er moet ook een nieuwe generatie bestuursleden komen. Alleen hebben die zich nog niet gemeld.”

Dat laatste spreekt het jeugdhuis 't Sloefke tegen. "Er is een groep van tien jongeren die graag een jeugdhuis zou willen beginnen of overnemen. Onze vzw gaan we blijven behouden zodat we die jongeren, als er iets nieuw komt, een mooie startkassa kunnen geven", besluit Steffen Verbelen.