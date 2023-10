Na procedureslag van 15 jaar: doorbraak in strijd tussen buurtcomité en Colruyt

In Itterbeek (Dilbeek) komt geen grootwarenhuis, maar een OKay buurtwinkel langs de Ninoofsesteenweg. Na een procedureslag van 15 jaar lijkt de strijdbijl begraven.

De voorbije jaren diende Colruyt een reeks vergunningsaanvragen in voor een grootwarenhuis in Itterbeek, maar telkens ging buurtcomité Bettendries in beroep. De leden zagen de komst van een supermarkt niet zitten wegens te groot. Ze vreesden ook verkeersoverlast. Nu is er een compromis dankzij nauw overleg tussen Colruyt Group en de buren.

Bedoeling is dat er een Okay buurtsupermarkt komt, met een Collect & Go afhaalpunt. Naast de winkel komt een woonproject. Het zou gaan om 10 appartementen en vijf woningen.

