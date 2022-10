In vijf Pajotse gemeenten wordt het doven van de straatverlichting met een paar weken uitgesteld. Lennik, Ternat, Roosdaal, Liedekerke en Dilbeek kregen van het Agentschap Wegen en Verkeer te horen dat het de lichten op de gewestwegen niet wil doven. Daardoor is er vertraging.

Nachtverlichting blijft in vijf Pajotse gemeenten nog even branden

Omdat de gemeenten ook een deel van de gewestwegen behren, is extra overleg nodig. Onder meer over de verdeling van de kosten moet gesproken worden. Bovendien moet Fluvius nog een paar technische aanpassingen doen om de verlichting op de gemeentewegen apart van de verlichting op gewestwegen te kunnen doven. Die aanpassingen gebeuren vanaf 11 november. Pas daarna zal in die 5 Pajotse gemeenten ’s nachts het licht uitgaan.