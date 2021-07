Nationaal parket van verkeersveiligheid in de maak: “Straffeloosheid stoppen”

Het parket moet de verkeersveiligheid in ons land verbeteren. 8 op de 10 verkeersboetes zijn onmiddellijke inningen. Het gaat vaak om simpele dossiers die veel tijd in beslag nemen. Dat werk wordt straks overgenomen door een nieuw nationaal parket zodat de politieparketten, waaronder dat van Halle-Vilvoorde, zich meer kan focussen op zwaardere overtredingen. Het parket zal werken vanuit Brussel en 45 medewerkers tellen en complementair werken met de 14 andere parketten in ons land.

“Ons land scoort slecht op gebied van verkeersveiligheid. In 2020 steeg het aantal verkeersdoden opnieuw na enkele jaren van daling”, zegt minister van Justitie Vincent Quickenboren. “Ruim 600 doden en 48.000 gewonden op jaarbasis blijft veel te hoog. Het is daarom noodzakelijk dat we de straffeloosheid in het verkeer tegengaan. Met extra capaciteit voor het openbaar ministerie zorgen we ervoor dat er efficiënter kan worden gewerkt om zo de pakkans van snelheidsovertreder te doen verhogen.”

Van Quickenborne wil dat de pakkans van hardrijders groter wordt. Daarom wil hij extra trajectcontroles. De huidige trajectcontroles en flitspalen moeten dan weer de klok rond werken. 2 op de 3 trajectcontroles werkt momenteel namelijk niet. Van Quickenborne wil ook af van marges en quota. Met die quota wordt bewust de toestroom van snelheidsovertedingen door een snelheidscamera beperkt zodat ze administratief kunnen verwerkt worden.