Nationale actiedag: hinder op openbaar vervoer

Mogelijk moet je wat langer wachten op je bus, want in Vlaams-Brabant zou slechts 60 procent van alle ritten plaatsvinden. Of je hinder zal ondervinden, kom je makkelijk te weten via deze site. Ook in Brussel rijden niet alle voertuigen van de MIVB uit vandaag. Bij de NMBS werd geen stakingsaanzegging ingediend en zou er geen hinder zijn.

In Brussel wordt vandaag niet alle vuilnis opgehaald, omdat werknemers van Net Brussel ook mee betogen. In onze regio zou dat niet het geval zijn, leerde een belrondje naar de afvalintercommunales.