Natuur en Bos kapt zieke bomen in domein van Gaasbeek

Deze week worden in het domein van Gaasbeek in Lennik een tiental zieke bomen gekapt. Het gaat om bomen aan de ingang van het park.

Zes beuken, twee essen en een Amerikaanse eik aan de ingang, langs de hoofddreef van het park moeten sneuvelen. De bomen vormen een gevaar voor de veiligheid van de bezoekers, klinkt het bij Natuur en Bos."Binnenkort start de bouw van een onthaalgebouw", zegt regiobeheerder Wim De Maeyer. "We willen niet dat zo'n zieke boom op dit bezoekerscentrum valt. Op deze plek ontwortelde een tijdje geleden al eens een grote eik. Die viel dwars over de Kasteelstraat en bracht veel schade toe aan De Krijmerie en de elektriciteitsleidingen. Gelukkig vielen toen geen gewonden." Na verder onderzoek is gebleken dat nog een aantal bomen in slechte gezondheid verkeren. Wim De Maeyer: "Door de extreme droogte van de twee vorige zomers takelden de oudste bomen nog verder af. We gaan niet ontbossen, we kappen alleen de grote, gevaarlijke bomen en zetten de rest op hakhout. Enkele jonge, krachtige bomen zullen mogen uitgroeien. Het stuk aan de ingang blijft dus bos, met een aangepast hakhoutbeheer." Van de gekapte bomen zal onder meer parkmeubilair worden gemaakt voor aan de ingang.