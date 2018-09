Natuurpunt koopt Kluisbos aan

Het Kluisbos is één van de oudste bossen van Aalst en is een restant van een veel groter en oeroud woud: het Affligembosch. Eeuwen geleden was het bos eigendom van de Abdij van Affligem. De Kluiskapel herinnert aan de tijd dat de monniken er van de natuur genoten. Tijdens de Franse bezetting werden die monnikken verjaagd, werd het bos gerooid en verkocht.

De laatste functie van het bos was als houtvoorraad voor de luciferindustrie. Het bos ging achter slot en grendel. Enkel voor de jacht of om de aangeplante Canadese populieren te kappen voor de luciferfabriek in Geraardsbergen ging het hek van het Kluisbos open. Daar komt straks verandering in.

Natuurpunt wil het bos in oorspronkelijke staat herstellen met eiken en berken. Ook komen er nieuwe wandelpaden, waarna het bos toegankelijk wordt voor het grote publiek. In het Kluisbos herbergt een schat aan zeldzame dieren en planten, waaronder de havik, ree, bonte specht, wilde orchideeën en zwartblauwe rapunzel.

Natuurpunt Aalst en Affligem zoeken nog financiële steun om het resterende bedrag van 45.000 euro te betalen.

Foto: Natuurpunt