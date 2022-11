De drie gemeenten van de politiezone KLM kondigen extra mobiele flitscontroles aan in elke gemeente vanaf 1 december. Er komen vanaf april volgend jaar ook negen trajectcontroles. “Er wordt nog altijd te snel gereden op heel wat plaatsen in de zone”, klinkt het.

“Via sensibilisering én snelheidscontroles willen we het aantal verkeersongevallen doen dalen en de leefbaarheid in de dorpskernen verhogen”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) van Kapelle-op-den-Bos. “Door een aangepaste snelheid krijgt iedere weggebruiker een veilige plek op de weg en kan iedereen in de dorpskernen op een veilige en aangename manier wonen, winkelen en zich verplaatsen.”

Op 1 december 2022 gaat het GAS 5-reglement in voege in de drie gemeenten. “We kunnen dan GAS-boetes opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen”, zegt burgemeester Conny Moons (LWD) van Londerzeel. “Het gaat om snelheidsovertredingen in zones 30 of 50 km per uur.”

Twee extra medewerkers

“Vanaf 1 december 2022 zal het aantal snelheidscontroles met de mobiele flitscamera’s gevoelig verhoogd worden in de drie gemeenten. Wie te snel rijdt, krijgt een GAS-boete. De gemeentes maken extra middelen vrij zodat de politie twee extra administratieve medewerkers kan aanwerven om dit alles in goede banen te leiden. Voor de verwerking van de boetes, doen we een beroep op een onafhankelijk sanctionerend ambtenaar van Haviland.”

Trajectcontroles

In 2023 komen er negen trajectcontroles: drie in elke gemeente. “Om de trajecten te kiezen, werden twee criteria gebruikt: verkeersveiligheid en objectieve gegevens. Alle gekozen trajecten bevinden zich in de bebouwde kom of een zone 50. Op elk van de gekozen locaties zijn er relatief veel zwakke weggebruikers en ook meer auto’s en vrachtverkeer”, vertelt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) van Meise

De trajectcontroles worden stelselmatig ingevoerd vanaf 1 april tot en met 1 juni 2023. Voor Kapelle-op-den-Bos komen er trajectcontroles in de Hogerheistraat, Londerzeelseweg en de Molenstraat. In Londerzeel gaat het om de Heerbaan, Zwaluwstraat en Stuikberg. In Meise zijn er trajectcontroles gepland op Merchtemsesteenweg vanaf de Driesstraat tot de Smisstraat, in de Hoogstraat en in de Merchtemsesteenweg vanaf de Smisstraat tot de Stationsstraat.