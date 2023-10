Een nieuw opstijgsysteem zou volgens burgemeesters Bonte (Vilvoorde) en Vansteenkiste (Wemmel) de oorzaak zijn van meer vliegtuigen boven de noordrand. Klopt niet volgens de Ombudsdienst. Eén van de tegenargumenten is dat vliegtuigen die naar China vliegen, opstijgen via andere routes om Rusland te vermijden. Daardoor is er net minder vliegverkeer over de noordrand.

