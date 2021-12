Nieuw administratief centrum Wezembeek-Oppem ingehuldigd

In Wezembeek-Oppem is het nieuw administratief centrum officieel ingehuldigd. Ook de Nederlandstalige basisschool en de bibliotheek nemen binnenkort hun intrek in de gloednieuwe gebouwen. Het totaalproject kost de gemeente zo’n 22 miljoen euro. Die investering moet opnieuw leven brengen in het centrum.

