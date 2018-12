Nieuw dierenasiel in Halle-Vilvoorde

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en gemeenteraadslid Lien De Slagmeulder (N-VA) overhandigden zaterdag 504 € aan de leiding van het dierenasiel Ark van Pollare. Dat gebeurde in de nieuwe vestiging van het asiel, langs de Assesteenweg in Lennik. Het dierenasiel is volop aan het verhuizen van hun eerste stek in Pollare naar een veel ruimere site in Lennik. En het is die verhuis die Weyts wilde ondersteunen.

“We haalden geen geld uit de kabinetskas maar zamelden centen in door de verkoop van spaghetti, friet, hamburgers en wafels. Dat bracht 504 € op”, vertelt minister Ben Weyts.

“We zijn blij dat de Ark van Pollare verhuist naar het arrondissement Halle-Vilvoorde want in tegenstelling met andere streken is er hier een tekort aan dierenopvang. Nu moeten de gemeenten dikwijls een beroep doen op asielen die buiten de provincie zijn gelegen”, zegt de minister.

De ark van Pollare is gespecialiseerd in neerhofdieren. “De gemeenten zullen sneller in zee gaan met een asiel dat ook honden opvangt. We hebben daarom een vergunning aangevraagd om ook honden op te vangen”, zegt Hans Lenvain van de Ark van Pollare.

Grotere rol voor gemeenten

Bij Dierenwelzijn ontbreken budgetten om dierenasielen financieel beter te steunen. “We konden wel het aantal controles door inspecteurs opdrijven. Maandelijks worden er zo door een kordaat optreden 200 dieren in beslag genomen. Naar een volgende legislatuur stel ik voor om de gemeenten de bevoegdheid te geven om een dierenasiel te erkennen en ook te controleren. Daarvoor zouden de gemeenten dan financiële steun krijgen”, aldus de minister die na de overhandiging het dierenasiel een bezoekje bracht.