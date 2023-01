Nieuw gebouw voor technische dienst: “Mensen in beste omstandigheden laten werken”

In Merchtem kregen de 43 medewerkers van de gemeentelijke technische dienst een vroeg nieuwjaarskadootje. Ze namen onlangs hun intrek in de vernieuwde personeelsruimte in de Koeweidestraat, waar het vroegere recyclagepark was. De herinrichtingswerken duurden ongeveer een jaar. Kostprijs van het project: bijna 786.000 euro.

“De vroegere loods voldeed absoluut niet meer aan de noden van onze technische dienst”, zegt schepen van Openbare Werken Steven Elpers (Open VLD, LVB). “Onze technische dienst telt 43 medewerkers, verspreid over verschillende diensten: gebouwen (14 medewerkers), groendienst (13), Wegenis en feestelijkheden (11), leidinggevenden (4) en een administratieve medewerker. De nieuwe personeelsruimte aan de loods is opgetrokken in een betonstructuur.”

Zo werd er naast de bestaande loods een nieuwbouw opgetrokken met alle moderne voorzieningen. “Op de gelijkvloerse verdieping vinden we kantoorruimtes, een vergaderzaal, sanitair en berging”, gaat de schepen verder. “Er is ook een onthaalloket waar inwoners terecht kunnen voor bijvoorbeeld het afhalen van parkeerverbodsborden voor een verhuis of andere zaken. Op de eerste verdieping is een ruime refter voorzien, kleedkamers met lockers voor elke medewerker, een kleedkamer voor heren met vijf douches en kleedkamer voor dames met één douche en een wasplaats. Zo kunnen we medewerkers ook hun kledij hier wassen.”

Ook de buitenomgeving werd volledig heraangelegd. “Er kwam een grote waterdoorlatende parking en de weg is geasfalteerd”, vertelt Elpers. “Er is ook een zithoek met banken voor de medewerkers tijdens de pauze.”

“Dit is eigenlijk de vijfde fase van de integratie over OCMW en gemeentediensten”, vult Algemeen Directeur Chris Van Den Bossche aan. “Dit gaat over het welzijn van ons personeel. Zij kunnen nu in de beste omstandigheden hun job in een moderne organisatie uitoefenen. De nieuwbouw was echt nodig. Te noteren: de buitenaanleg werd door ons eigen personeel uitgevoerd. Nu is het gebouw in gebruik genomen, maar we voorzien op 19 maart 2023 nog een feestelijke opening.”