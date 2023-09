Nieuw kunstgrasveld voor Toekomst Relegem: "Boost voor verenigingsleven"

Voetbalclub Toekomst Relegem heeft een gloednieuw kunstgrasveld. De club kampte al een tijd met een terrein aan de Poverstraat dat in slechte staat verkeerde. Begin vorig jaar stapte Toekomst Relegem naar de gemeente met de vraag of daar iets aan gedaan kon worden. Dankzij een samenwerking met een aantal partners zijn de zorgen nu voorbij en wordt er voortaan geshot op een kunstgrasveld.

Ieder seizoen moest Toekomst Relegem trainingen en wedstrijden afgelaten omdat het B-terrein onbespeelbaar was door wateroverlast. Daar het gebrek aan goede infrastructuur moest de club ook spelers weigeren en doorverwijzen naar andere clubs.

Dat is nu voorbij. Na een akkoord met de provincie Vlaams-Brabant, dat eigenaar is van de site, kreeg het gemeentebestuur van Asse een gebruiksrecht waardoor er een nieuw kunstgrasveld kon worden aangelegd. De aanleg gebeurde deze zomer. Het gemeentebestuur investeerde bijna 465.000 euro in de infrastructuur. Toekomst Relegem legde op haar beurt 100.000 euro bij voor de werken.

"Grote instroom van nieuwe leden verwacht"

“Het nieuwe kunstgrasveld zal een boost geven aan het verenigingsleven in Zellik en Relegem,” weet schepen van Sport Geert Heyvaert. “Zo is de voetbalsite aan de Poverstraat goed en veilig bereikbaar. In deze dorpen wonen 2.500 kinderen jonger dan 18. We verwachten dan ook een grote instroom van nieuwe leden.” Toekomst Relegem neemt daarbij ook een sociaal engagement op en organiseert trainingen voor specifieke doelgroepen. Ook stapt de club in het UiTpas-verhaal.

Basisscholen De Regenboog, De Glinster en Relegem zullen ook gebruikmaken van het kunstgrasplein. Zowel LO-lessen als sportdagen kunnen er georganiseerd worden. Er wordt ook bekeken welke vakantiestages er plaats kunnen vinden.