Nieuw laboratorium Douane en Accijnzen ingehuldigd

In Vilvoorde is het nieuwe laboratorium Douane en Acijnzen van de FOD Financiën ingehuldigd in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Jaarlijks zullen er tot 20.000 stalen geanalyseerd worden.

Het laboratorium bevindt zich aan de Gustaaf Levisstraat. De federale overheid kocht de voormalige gebouwen van AkzoNobel aan voor iets meer dan 3 miljoen euro en vormde die om tot een laboratorium. De pluspunten aan het gebouw is dat het nieuw is en makkelijk bereikbaar, voldoende ruim en, belangrijk voor een scheikundig laboratorium, buiten de stad gelegen is.

Het laboratorium was voorheen gelegen in Leuven, maar daar zouden de voorbije jaren meermaals technische en veiligheidsproblemen voorgedaan hebben. Zo vond er in 2012 een ontploffing plaats waarbij giftige dampen vrijkwamen. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident.

In het laboratorium worden analyses uitgevoerd op allerlei producten. Die moeten de accijnsrechten bepalen of uitmaken of de producten, zoals bier, geneesmiddelen, drugs en pesticiden - al dan niet bestanddelen bevat die verboden zijn in ons land.

Nu het laboratorium beter en groter uitgerust is, zijn er ook drie vacatures uitgeschreven om extra laboranten aan te werven. Geïnteresseerden kunnen terecht bij selectiebureau Selor.