Living Tomorrow maakt werkplek straks veel sportiever

Sporten op het werk is goed voor iedereen. Fitte werknemers zijn gezonder, gelukkiger én productiever. Alleen weten bedrijven niet altijd wat ze moeten doen om een sportaanbod uit te bouwen, of ze zijn niet vertrouwd met de nieuwe technologie die sporten op het werk nog eenvoudiger maakt. Minister van Sport Ben Weyts slaat nu de handen in elkaar met TomorrowLab om werkgevers inspiratie en concrete tips te geven waarmee ze werkplekken sportiever kunnen maken. Zo zijn er geavanceerde programma’s die gepersonaliseerde gezondheidsplannen uitwerken voor elke werknemer of virtual reality-technologie waarmee collega’s online samen kunnen sporten tijdens de lunchpauze.

“We willen zoveel mogelijk drempels wegnemen om te sporten. Dus brengen we sport ook naar de plaats waar Vlamingen zoveel tijd doorbrengen: hun werk”, zegt Weyts. “Maar we willen ook drempels wegnemen voor werkgevers, die vaak twijfelen of hun bedrijf wel sportief kan worden. We willen echt laten zien dat er al heel veel mogelijk is. Bedrijven die in deze krappe arbeidsmarkt goede krachten willen aantrekken én aan boord houden, investeren maar beter in een aantrekkelijke en dus sportieve werkplek.”

Met de ‘Sportieve Werkplek van de Toekomst’ wil Living Tomorrow nieuwe manieren vinden om gezondheid en beweging naadloos in het dagelijkse leven van werknemers te integreren. “Het is niet alleen een stap voorwaarts in hoe we denken over de werkplek van morgen, maar ook een uitnodiging aan iedereen om actief deel te nemen aan een gezondere, meer verbonden toekomst en dat te ontdekken”, besluit Joachim Devos, CEO van Living Tomorrow.