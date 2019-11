Nieuw onderzoek naar doodrijder Merel De Prins

Het parket van Halle-Vilvoorde bevestigt dat er een vooronderzoek loopt naar Muhammed Aytekin, de doodrijder van de 12-jarige Merel De Prins uit Eppegem (Zemst). Vorige maand werd hij aangetroffen als passagier in een niet-verzekerde wagen waarvan hij de eigenaar was.

De politiezone Zennevallei hield midden oktober een voertuig tegen in Sint-Pieters-Leeuw omdat de bestuurder bizar rijgedrag vertoonde. Bij controle bleek de auto op naam te staan van Muhammed Aytekin, die als passagier in het voertuig zat. De auto was niet verzekerd waarop de politie een proces-verbaal opstelde.

“Dat dossier zit bij het parket in vooronderzoek”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. Mogelijk moet Aytekin, opnieuw voor de strafuitvoeringsrechtbank verschijnen, omdat hij een van zijn voorwaarden heeft geschonden.

Aytekin reed het meisje dood in oktober 2015 en pleegde vluchtmisdrijf. Hij vluchtte daarna eerst naar het buitenland, maar gaf zich nadien aan bij de politie.

Aytekin kreeg in januari 2017 van de correctionele rechtbank een effectieve gevangenisstraf van 5 jaar en een levenslang rijverbod. Omwille van een oogziekte mocht hij de gevangenis enige tijd later alweer verlaten, maar die vrijlating werd nadien opnieuw ingetrokken. In oktober 2018 werd de dader echter al vrijgelaten onder elektronisch toezicht, waaraan voorwaarden gekoppeld zijn.