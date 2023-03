Nieuw parkeerbeleid Machelen gaat morgen in

Vanaf morgen wordt het gros van de gemeente Machelen één grote blauwe zone. En dat is geen aprilgrap. In een blauwe zone kan je beperkt parkeren op voorwaarde dat je een geldige parkeerschijf legt. Op zon- en feestdagen kan je wel nog vrij parkeren. Met het nieuwe parkeerbeleid wil Machelen een vlotte mobiliteit, minder parkeerdruk en meer parkeergelegenheid realiseren voor al wie in de gemeente werkt, woont, winkelt of geniet.

Inwoners van Machelen-Diegem vragen best een parkeervergunning of een abonnement aan. Dat kan vanaf morgen in de parkeershop in GC ’t Kwadrant in Diegem of online via het e-loket. Wie over zo’n document beschikt, hoeft geen parkeerschijf voor te leggen in de wagen.

Beperkt parkeren in de blauwe zone betekent dat je een parkeerschijf moet voorleggen en maximaal 4 uur op dezelfde plek mag parkeren. Op sommige parkings wordt die tijdsduur uitgebreid tot 11 uur. Een stratenplan geeft aan waar de blauwe zone van toepassing is.

Shoppers kunnen hun voertuig ook maximaal 30 minuten gratis parkeren op één van de Shop & Go-plaatsen. Automobilisten die over een parkeerkaart voor personen met een handicap beschikken, mogen onbeperkt parkeren, behalve op de Shop & Go-plaatsen. Ook zorgverstrekkers kunnen een gratis parkeervergunning aanvragen.

Wie geen geldige parkeerschijf of -abonnement plaatst, riskeert een boete van 25 euro per dag.