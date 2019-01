Nieuw provinciaal domein voor Halle-Vilvoorde?

De provincie Vlaams-Brabant onderzoekt of het een nieuw provinciaal domein kan creëren in Halle-Vilvoorde. Dat staat te lezen in de beleidsverklaring van de nieuwe meerderheid. Vooral de Brabantse Kouters komen daarbij in beeld.

De nieuwe deputatie wil Vlaams-Brabant in de markt zetten als toeristische trekpleister. Het wil de streekproducten meer dan ooit te promoten en wil van onze provincie een wandelparadijs maken met het Zoniënwoud. Opmerkelijk, de provincie denkt ook aan een nieuw provinciaal domein in de Brabantse Kouters, het gebied ten Noorden van Brussel, tussen Asse en Zemst.

Nog in de nieuwe beleidsverklaring: de verdere ontwikkeling van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse. Daar komt straks een nieuwe schietstand en horecagebouw. Voor de ballonloods zoekt de provincie naar een herbestemming. Daarnaast wil de provincie de site uitbreiden door aangrenzende gronden aan te kopen.

Ook het Proefcentrum in Pamel wil de provincie onder handen nemen. Dat moet een energieneutraal plattelandscentrum dat werkt op energie uit zon, wind en biomassa. De provincie blijft de intentie behouden om tegen 2040 helemaal energieneutraal te zijn.

Tot slot wil Vlaams-Brabant ook inzetten in de oprichting van een nieuwe uitleendienst in onze regio en in de ontwikkeling van fietssnelwegen. “We willen 100 kilometer nieuwe fietssnelwegen realiseren. Daarnaast willen we in overleg met de gemeenten het bovenlokaal fietsnetwerk uitbouwen en nieuwe mobipunten creëren,” zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). De provincie denkt bijvoorbeeld aan de aanleg van de F2, de snelweg die vanuit Oost-Vlaanderen richting Brussel loopt.