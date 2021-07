Nieuw rondje J&J-vaccinatie zonder afspraak

Verschillende vaccinatiecentra in onze regio organiseren vandaag en de komende dagen opnieuw een vaccinatiemoment zonder afspraak. Wie ouder is dan 18 en zich aandient, kan een Johnson & Johnson-vaccin krijgen. Van dat vaccin heb je maar 1 prik nodig.

Vaccinatiecentrum Bolwerk organiseert donderdag 8 en vrijdag 9 juli van 14.30 tot 19u00 uur een vrije inloop voor de vaccinatie met het Johnson & Johnson-vaccin. Alle inwoners van Vilvoorde en Machelen die ouder zijn dan 18 en die nog geen (eerste) prik kregen, kunnen zich zonder afspraak aanmelden in het vaccinatiecentrum zolang de voorraad strekt. Burgemeester Steve Claeys van Machelen-Diegem: “Gelukkig kan VC Bolwerk nog een voorraad Johnson & Johnson-vaccins inzetten voor deze versnelde vaccinatie en herkansing van onze bevolking. Om alle drempels weg te nemen, organiseert het centrum een vrije inloop gedurende 2 namiddagen zodat alle inwoners ouder dan 18 jaar gewoon langs kunnen komen.”

Vaccinatiecentrum De Bres nodigt inwoners van Halle, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw die ouder zijn dan 18 jaar en nog niet zijn gevaccineerd, uit op vrijdag 9 juli tussen 18u en 20u. “We hebben immers een extra voorraad vaccins van Johnson & Johnson. En hoe sneller we vaccineren, hoe veiliger het wordt voor iedereen. Je kan op 9 juli zonder afspraak komen maar vergeet zeker je identiteitskaart niet”, laat het vaccinatiecentrum weten.

In de vaccinatiecentra Skyhall in Zaventem en Markthal in Overijse kunnen inwoners van respectievelijk Zaventem, Wezembeek-Oppem en Kraainem en Tervuren, Overijse en Hoeilaart op dinsdag 13 juli tussen 8 en 12 uur terecht voor een vaccinatie zonder afspraak met het Johnson & Johnson-vaccin. “Alle inwoners die minstens 18 jaar zijn én nog geen 1e prik kregen zijn welkom met hun identiteitskaart. Ook wie eerder een vaccin weigerde of wie nog wacht op een 1e prik met een ander vaccin kan langskomen”, klinkt het daar.