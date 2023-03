Nieuwbouw parket Halle-Vilvoorde on hold

Het parket van Halle-Vilvoorde zal nog even moeten wachten voor het terecht kan in een nieuwbouw op de Asphaltcosite in Asse. Nu is de brandweer daar al gevestigd en op termijn moet ook de Federale Overheidsdienst Financiën er een plekje krijgen. Maar het bouwproject staat voorlopig on hold.