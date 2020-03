Nieuwe coronabesmettingen, al zes patiënten in AZ Jan Portaels

Er zijn vandaag 462 nieuwe gevallen van coronabesmettingen in ons land. Dat brengt het totaal op 2.257 mensen die besmet zijn met het sars-CoV-2-virus. Er zijn ook zestien nieuwe overlijdens, wat het totale aantal coronadoden in ons land op 37 brengt. Meer dan achthonderd besmette mensen zijn gehospitaliseerd. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde verblijven momenteel zes patiënten met corona.