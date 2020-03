Nieuwe mobipunten moeten verkeer van Ring halen

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits besteedt bijna 3,6 miljoen euro uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan de realisatie van zes mobipunten in Vlaams-Brabant. Vijf daarvan komen in Halle-Vilvoorde.

Vilvoorde, Weerde, Wezembeek-Oppem, Asse en Sint-Genesius Rode en Haacht krijgen de nieuwe mobipunten. “Mobipunten zijn plaatsen waar verschillende vervoersmogelijkheden worden aangeboden, meestal in de buurt van een station. Het doel is om tot meer duurzame verplaatsingen te komen. De projecten in de Vlaamse rand rond Brussel moeten pendelaars stimuleren om met het oog op de geplande heraanleg van de Brusselse Ring andere vervoersmogelijkheden te gebruiken”, aldus minister Hilde Crevits.

In Vilvoorde komt er een mobipunt aan de toekomstige halte Vlierkens van de Ringtrambus die de luchthaven van Zaventem met Jette zal verbinden. Het mobipunt krijgt fietsenstallingen, fietskluizen, laadinfrastructuur, deelwagens en een overstapparking. Aan het ‘Mobipunt Weerde Station’ komen een veilige fietstoegang, fietsenstallingen en fietskluizen de parkeerfaciliteiten worden uitgebreid. In Wezembeek-Oppem komt het mobipunt in de omgeving van de tramterminus lijn 44, vlakbij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Het zal rechtstreeks toegang bieden tot het stedelijk vervoersnet van de MIVB. Asse krijgt een mobipunt aan het station met deelsystemen voor fietsen en auto’s, fietskluizen, een kiss&ride-zone en afsluitbare fietsenstallingen. De parking wordt ook uitgebreid en er wordt werk gemaakt van een veilige voetgangersverbinding met het station. In Sint-Genesius-Rode tot slot komt het mobipunt aan de Halte Middenhut. Die krijgt een parking van 86 plaatsen parallel aan de N5, een fietsenstalling en fietskluizen.