Nieuwe schietstand in het PIVO geopend: “Grote vooruitgang voor opleiding van agenten”

Op de PIVO-site in Relegem is vandaag de nieuwe schietstand officieel geopend. Die moet een grote vooruitgang voor de opleiding van poltieagenten zijn en het tekort aan schietstanden in onze regio opvangen. Met de schietstand hoopt de provincie ook dat meer agenten kiezen voor een job bij een Vlaams-Brabantse politiezone.

De provincie Vlaams-Brabant investeerde de afgelopen jaren zo’n 30 miljoen euro in veiligheidsopleidingen. De nieuwe schietstand past in dat plaatje. Die was nodig omdat er een tekort is aan schietstanden in Halle-Vilvoorde. Door de opdeling in twee schietstanden is er een grotere flexibiliteit voor de basis opleidingen van de politieschool en de verhuur aan politiezones.

“De nieuwe schietstand zal gebruikt worden in de politieopleiding 'geweldbeheersing met en zonder vuurwapen'. Deze opleiding neemt, na de incidenten die er in ons land en het buitenland geweest zijn, in belang toe”, zegt gedeputeerde voor het PIVO Tom Dehaene. “Door de combinatie van de nieuwe schietstand, de dojo's in de sporthal en de tactische ruimte kan het volledige pakket politiegeweldbeheersing op één plaats gegeven worden. Dat is een grote meerwaarde voor de cursisten.”

De schietstand van het PIVO in Asse moet ook meer rekruten aantrekken. "Met de schietstand wordt het PIVO nog een stuk aantrekkelijker als opleidingscentrum. We hopen dan ook dat agenten die hier opgeleid worden, voor een job bij een Vlaams-Brabantse politiezone kiezen. Dat is nodig, want heel wat korpsen in onze regio kampen met tekorten", zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

Naast de schietstand werd op de PIVO-site in Relegem ook een nieuw horecapunt geopend. Daardoor is er voortaan voldoende eetgelegenheid voor het personeel, de cursisten en andere gebruikers van de site.