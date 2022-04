Nieuwe spoorwegbrug in Kapelse Stuiverstraat

De oude brug in de Stuiverstraat was dringend aan vervanging toe. De nieuwe brug is meer dan 2 meter breder dan zijn voorganger. Da's goed nieuws voor de zachte weggebruikers, want de fiets- en voetpaden worden breder. In totaal weegt de nieuwe brug ongeveer 800 ton en heeft de vorm van een Griekse letter Omega. De afbraak van de oude en de plaatsing van de nieuwe brug namen een heel weekend in beslag.