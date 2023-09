Nieuwe trajectcontroles in Beersel: 12.000 boetes in 5 maanden tijd

In Beersel zijn in 5 maanden tijd 12.000 flitsboetes geregistreerd door trajectcontroles. Dat levert een bedrag op van maar liefst 451.000 euro. Sommige mensen denken dat dat geld naar de gemeente gaat, maar dat is niet het geval.

In de maand maart traden in de wijk Ingendael twee trajectcontroles in werking. Dat was ook het geval op 3 andere plaatsen in de gemeente Beersel waaronder aan het station van Lot. De controles missen hun effect niet. Tot en met augustus, dus in een tijdspanne van 5 maanden, werden 12.000 overtredingen vastgesteld. “Het gevolg is dat het aantal snelheidsduivels en de algemene gemiddelde snelheid flink is gedaald”, zegt schepen van Mobiliteit Kristien Vanhavebeke. “We zijn zeer blij dat we zien nu 99 procent van de bestuurders zich houdt aan de snelheidslimiet.”

De 12.000 overtredingen zijn goed voor een bedrag van 451.000 euro. Dat geld gaat niet naar de gemeente Beersel, maar naar twee partners. De helft van het bedrag is voor de firma Taas die instaat voor de aankoop, de installatie en het onderhoud van de trajectcontroles. De andere helft is bestemd voor intercommunale Haviland die de overtredingen verwerkt. “We hebben dat heel bewust gedaan omdat we vinden dat de core-business van een gemeentebestuur niet is: camera’s kopen en heel die administratie opzetten. Maar we gaan daarvoor graag in zee met betrouwbare partners die dat werk voor ons kunnen doen. Zij zorgen ervoor dat we snel en efficiënt met trajectcontroles de verkeersveiligheid en de leefbaarheid kunnen verbeteren.”De volgende maanden komen er in Beersel extra trajectcontroles waaronder op de Alsembergse Steenweg.