Ninoofsesteenweg volledig versperd door waterlek

In Halle is ter hoogte van Wolvendries de Ninoofsesteenweg volledig afgesloten. Dat is het gevolg van een waterlek.

Buren hoorden vanmiddag eerst een luide knal en zagen meteen daarna het water uit het midden van het wegdek van de Ninoofsesteenweg naar boven spuiten. De Watergroep en Fluvius zijn ter plaatse. De steenweg is volledig versperd. Omrijden moet voor wie van Pepingen komt via de Palokenstraat, Smisstraat, zo naar de Lenniksesteenweg. Wie uit Halle komt, moet via de C. Verhavertstraat, Lenniksesteenweg, Smisstraat, Palokenstraat en zo opnieuw naar de Ninoofsesteenweg. De omleiding zal al zeker tot morgenvroeg gelden.