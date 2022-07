Nog nooit zoveel openstaande vacatures in Halle-Vilvoorde

De arbeidsmarkt in Halle-Vilvoorde staat meer dan ooit in brand. Eind vorige maand stonden er niet minder dan 5.405 vacatures open. Ter vergelijking, begin dit jaar waren er dat zo’n 5.000. “Voor de maand juni bereiken we opnieuw records sinds de eerste rapportering in 2003. De meeste vacatures staan open voor schoonmakers bij mensen thuis. In Halle-Vilvoorde zoekt men naast schoonmakers bij mensen thuis ook nog veel magazijnmedewerkers en bewakingsagenten”, klinkt het bij de VDAB.

Het aantal openstaande vacatures is vooral beginnen stijgen na de coronalockdowns. Volgens VDAB komt omdat bedrijven sindsdien veel meer personeel willen aanwerven, maar er relatief weinig werkzoekenden zijn op de arbeidsmarkt in Halle-Vilvoorde. Het voorbije jaar ontving VDAB voor onze regio ruim 26.000 vacatures, de helft meer dan het jaar ervoor.