Nog nooit zoveel startende ondernemers in Vlaams-Brabant

In de eerste zes maanden van dit jaar werden in de provincie Vlaams-Brabant 943 nieuwe ondernemingen opgericht. Nooit eerder waren er dat zoveel. Dat blijkt uit een analyse van zelfstandigenorganisatie UNIZO op basis van cijfers van handelsinformatiekantoor Graydon. "Ondernemen is hip", zegt Dany Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Het aantal startende ondernemers in de eerste helft van 2019 ligt met 943 ondernemingen 20,2% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Vlaams-Brabant is daarmee de sterkst stijgende provincie van Vlaanderen. Tweede in de rij is Oost-Vlaanderen met 10,1%. In absolute cijfers werden er in Antwerpen het meeste bedrijven opgericht. Over heel Vlaanderen werden het voorbije half jaar 31.275 ondernemingen opgericht. Ook dat is een recordcijfer.

“Dat het aantal starters in Vlaanderen net zoals de voorbije jaren groeit, heeft zeker te maken met het verbeterd imago van ondernemerschap", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Daarnaast zorgen ook een aantal noodzakelijke ingrepen van de regering mee voor de verdere stijging, zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting, de goedkopere eerste aanwervingen en financiële ondersteuningsmaatregelen zoals de Winwinlening en de Tax Shelter voor startende ondernemingen.”