Noodcentrale mist tientallen oproepen door personeelstekort: “Probleem wordt geminimaliseerd”

De noodcentrale van de provincie Vlaams-Brabant heeft maandagnacht zo'n 30 oproepen gemist van mensen die in nood waren. Dat zegt de christelijke vakbond. De reden: de noodcentrale was enkele uren onbemand. Het personeelstekort houdt al jaren aan. Er zijn extra werkkrachten op komst, maar de vraag is of die gaan blijven. Want van de laatste zeven die gestart zijn, hebben er zes alweer ontslag genomen.

Wie in Vlaams-Brabant dringend hulp nodig heeft, komt bij de noodcentrale terecht. Dat is toch de bedoeling. Maandagnacht was één van de ingeplande werknemers ziek, de andere kwam twee uur te laat opdagen. Volgens de christelijke vakbond werden daardoor tussen de dertig en veertig noodoproepen gemist. Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden laat weten dat de personen in kwestie daarna werden teruggebeld. Twee oproepers konden niet meer bereikt worden.

“Ik heb het gevoel dat het kabinet-Verlinden de zaken minimaliseert”, zegt Kelly De Wilde van de christelijke vakbond. “Wij krijgen effectief de cijfers van wat er maandagnacht is gebeurd. Die mensen zijn inderdaad teruggebeld, maar als je twee tot drie minuten aan de telefoon moet blijven voor je effectief de hulp krijgt die je nodig hebt, is dat in mijn opzicht ook al te laat.”

Het personeelstekort bij de noodcentrale houdt al jaren aan. Minister Verlinden zegt dat er 17 werknemers bijkomen, maar wanneer is nog niet duidelijk. Al vermoedt de christelijke vakbond dat die niet zullen blijven. “Van de laatste zeven extra werkkrachten die er zijn bijgekomen is er nog maar één aan het werk”, zegt De Wilde. “De werkdruk ligt enorm hoog, het is mentaal een heel zware job. Daarom vragen we een beter loon en betere ondersteuning, zowel op mentaal als administratief vlak.”