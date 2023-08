Noodweer grote spelbreker: Humbeek Plage stopgezet, programma Midzomer Wambeek deels afgelast

Normaal lokt het Humbeek Plage zo’n 5.000 bezoekers met goed weer, maar nu bleven vele mensen door het kwakkelweer thuis. "Vergeet ook niet dat de mensen aan de oostzijde van het kanaal de overzetboot moeten nemen naar ons terrein op de Westvaartdijk omdat de brug aan Humbeek Sas in herstelling is. Dat zal ook wel wat mensen weggehouden hebben, naast het slechte weer", klinkt het bij de organisatie. ""Ons terrein is ook omgeven door hoge bomen. We wilden geen risico’s nemen en besloten in samenspraak met de brandweer en het gemeentebestuur om alle activiteiten van Humbeek Plage op zondag te annuleren.”

Zaterdag was ook al getekend door buien. "We konden toch nog 300 à 400 bezoekers ontvangen, maar natuurlijk is dat niet hetzelfde als de vorige edities. Zondag zijn de optredens van Wim Soutaer en DJ Exit 11 geannuleerd. Ook het optreden van Eigen Kweek, bestaande uit uitsluitend leden van de familie Vangrunderbeek afkomstig uit Zemst, met Nederlandstalige covers, kon niet doorgaan.”

Het slechte weer speelde niet alleen Humbeek Plage parten. Door het slechte weer moest Midzomer Wambeek tal van buitenactiviteiten afgelasten. Heel wat bezoekers besloten dan ook om thuis te blijven, maar toch blikt de organisatie tevreden terug op de voorbije deze editie.