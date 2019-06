Noodweer treft regio

Een hevige onweersbui is vanavond over onze regio getrokken. Vooral het Pajottenland is zwaar getroffen. In tal van gemeenten is er wateroverlast. In Halle stond de Basilekstraat andermaal onder water.

De korte maar hevige onweersbui ging gepaard met donder, bliksem en plaatselijk hagelbollen van wel 3 centimeter doorsnede. In Gooik en Dilbeek zijn kelders ondergelopen en ook in Herne, Lennik, Ternat en Galmaarden moest de brandweer uitrukken. Op de Ring rond Brussel was het gevaarlijk nat. Ook de stad Halle is opnieuw getroffen. De Basiliekstraat stond andermaal blank.

"De overlast is door de inspanningen al veel minder dan vroeger, maar de Maandagmarkt blijft een heikel punt. De mensen hebben gezegd dat de putjes het water hier aanvankelijk kunnen slikken. De overlast is pas na het onweer begonnen door het water dat met volle kracht vanaf de Wolvendries het stadscentrum binnenstroomt," zegt burgemeester Marc Snoeck.

De handelaars in de Basiliekstraat zagen in 2015 en 2016 anderhalf jaar de winkelstraat open liggen. Er werden tal van maatregelen genomen om wateroverlast tegen te gaan. Die investeringen kostten meer dan 4 miljoen euro. De stad Halle beseft dat er meer nodig is.

"We moeten nog bekijken water vanavond juist fout liep, maa het is vrij duidelijk dat we dat water hogerop moeten opvangen. Dat zijn grote werken, maar we gaan het zeker opnemen in het strategisch meerjarenplan voor de komende zes jaar," zegt burgemeester Marc Snoeck.