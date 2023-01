Oekraïense vluchtelingen vieren kerst in Vilvoorde

Gisteren verzamelden heel wat Oekraïense vluchtelingen die in Vilvoorde verblijven voor een kerstfeestje in buurthuis Den Dries in Houtem. Het orthodoxe Oekraïense kerstfeest vindt plaats 12 dagen na het onze. Bij een hapje en een drankje konden de vluchtelingen mekaar ontmoeten en dat zorgde voor verbondenheid tijdens hun kerstavond. Met prachtige pianomuziek trok de 16-jarige Katya de avond op gang. Begin april moest ze haar thuisland ontvluchten. “Ik vind het fijn in België”, vertelt ze. “Hier zijn geen sirenes zoals in Oekraïne. We hoeven ons hier niet in de kelder te verstoppen.” “We zijn heel blij dat we hier zijn, maar het is heel moeilijk voor ons”, vult Tatiana Lidchrnko aan. “Onze families zijn nog steeds in Oekraïne. We zijn met onze ziel bij onze familie en vrienden. We wensen vrede voor onszelf en alle mensen.”

Een beeldverslag zie je maandag in ons nieuws.