Om de twee dagen verdwijnt hectare open ruimte in Vlaams-Brabant

Vandaag is 65% van de oppervlakte van onze provincie open ruimte zoals akkers, grasland en bossen. Maar uit nieuwe cijfers blijkt dat aandeel wel te slinken. “Op zes jaar tijd is er bijna 1.400 hectare aan open ruimte verdwenen. Dat komt neer op 0,6 hectare per dag”, zegt gedeputeerde voor ruimtelijke planning Ann Schevenels. “14% van de oppervlakte is intussen verhard. Het ruimtebeslag bestaat vooral uit huizen, tuinen en weginfrastructuur.”

Het overgrote deel van het Pajottenland is vandaag nog landbouwgrond. “Toch zien we dat 20% van de oppervlakte onder ruimtebeslag valt: de ruimte die we innemen om te wonen, te werken, te ontspannen of om ons te verplaatsen”, zegt Schevenels. “In die regio is er dubbel zoveel ruimtebeslag dan dat er harde bestemmingen zijn. Dit wijst erop dat vooral woningen de landbouwgebieden in het Pajottenland innemen.”

In de verstedelijkte Vlaamse Rand is nog meer ruimte logischerwijze ingenomen door wegen, woningen, bedrijven en dergelijke. “Toch is de inname van de ruimte er niet problematischer dan in de rest van Vlaanderen. Er is nog best veel wijk- en buurtgroen. Toch tonen de cijfers het belang aan om het groen er te beschermen en vooral in te zetten op verdichting. Zeker als je weet dat de bevolking in deze gemeenten nog sterk zal toenemen: met 6% tegen 2030 en met 12% tegen 2040”, besluit Schevenels.