Ongerustheid over Grimbergs mobiliteitsplan

In Grimbergen wordt volop gewerkt aan een mobiliteitsplan om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Daarvoor liggen een aantal scenario's op tafel. Maar niet iedereen is daar tevreden mee. Voor enkele inwoners van de De Merodestraat is vooral het tweede van de vier mogelijke scenario's schone schijn. Zij vrezen vooral voor meer verkeer en geluidsoverlast.

Buurtbewoners van de De Merodestraat in Grimbergen zijn ongerust over de invoering van een nieuw circulatieplan. Want één piste zien ze absoluut niet zitten. In dat scenario wordt de De Merodestraat een eenrichtingsstraat, inrijdende vanaf de Brusselsesteenweg. “Het bovenste stuk van de Spaanse Lindebaan wordt een andere eenrichting, richting Brusselsesteenweg dan weer”, legt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA) uit. “Daarbij zijn er ook belemmerende maatregelen voor het zwaar vervoer via slimme ANPR-camera's. Maar voor alle duidelijkheid: er is nog geen definitieve beslissing. We blijven in overleg gaan met de verschillende partijen voor we een bepaald scenario kiezen."

Toch voelen inwoners van de De Merodestraat de bui al hangen. Tijdens verkeerswerken in 2021 kwamen zij al eens in dezelfde situatie terecht. "Het verkeer denderde toen door de straat”, zegt bewoner Bart Thomas. “Er waren dagelijks files. Veel huizen zijn beschadigd. Bij mijn overbuur vielen de isolatieplaten van het plafond van de zolder. Bij een andere overbuur trilden de potjes op de kasten door het gedaver van het verkeer."

Ook betreuren de inwoners de communicatie met de gemeente. Volgens hen gebeurt er niks met alternatieven die ze voorstelden. "Wij hebben een plan B en een plan C ingediend, maar er komt weinig reactie. We hopen wel nog in gesprek te gaan met de gemeente." Schepen Roosen ontkent dat er niet naar alternatieven wordt gekeken. “Wij nemen alle initiatieven mee”, reageert Roosen. “Iedereen tevreden stellen is niet mogelijk. Een paar weken geleden zijn we gestopt met het inventariseren van alle feedback. We zijn die nu naar eer en geweten aan het verwerken, dus we nemen ook wel degelijk ook hun suggesties mee."