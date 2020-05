Ongeval Roosdaal: buschauffeur legt positieve drugstest af

De chauffeur van de Lijnbus die vanmiddag betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval in Roosdaal, heeft een positieve drugstest afgelegd. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. Het rijbewijs van de man is 15 dagen ingetrokken.

Het ongeval gebeurde deze voormiddag op de Ninoofsesteenweg. "De bus reed de auto aan net nadat die de steenweg opdraaide. De bestuurder van de wagen werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn toestand is intussen stabiel", zegt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. "Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bus aan een normale snelheid reed en de auto zeer traag. De reden daarvoor is nog onduidelijk."

Op het moment van het ongeval voerde de Lijnbus een dienstrit uit, maar waren er geen reizigers aan boord. De chauffeur reed wel onder invloed. "De bestuurder leverde een positieve drugstest af voor verschillende soorten drugs. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken", aldus Blondeau. In Het Laatste Nieuws zegt De Lijn dat het niet over een individuele zaak communiceert, maar wel gepaste sancties zal treffen als de chauffeur effectief onder invloed was.