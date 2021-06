Onkruid tiert welig op begraafplaats in Strombeek

Bezoekers van de begraafplaats van Strombeek zijn niet te spreken over het onkruid dat er woekert. “Het is zo erg dat je sommige graven niet meer ziet liggen”, zegt inwoonster Joske Verhasselt. Burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) belooft dit weekend beterschap.

Eén keer per week bezoekt Joske Verhasselt (68) uit Strombeek het graf van haar in 2012 overleden man André Van Neyghem op de begraafplaats in Strombeek. “Ik ga dan ook naar de graven van alle andere dierbaren van de familie die hier liggen. Maar nu moet me toch van het hart dat de laatste rustplaats van onze dierbaren helemaal is overwoekerd. Laatst zag ik nog een man, een tachtiger, die begon te huilen omdat het graf van zijn echtgenote niet meer zichtbaar was door het onkruid.”

“Ik kan zelf nog wel wieden, maar oudere mensen niet. Bovendien moet je hier op modderige paden die overwoekerd zijn, laveren tussen het onkruid dat op plaatsen kniehoog staat. Daarom wil ik dit aan de kaak stellen. Ik heb het gemeentebestuur gevraagd om dringend hier het onkruid te wieden. En ook de paden liggen er drassig bij, daar zou ook best iets aan gebeuren.”

"Probleem wordt aangepakt"

Burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) is zich bewust over het probleem. “Wegens een aantal uitdagende klachten op facebook over de niet goed onderhouden kerkhoven in Grimbergen hebben de mensen van de groendienst zelf besloten om nu zaterdag 12 juni met een vijftal gemeentelijke groen vakmensen het kerkhof van Strombeek volledig aan te pakken”, reageert de burgemeester. “We hebben zes maanden geleden de werkdruk voor het onderhoud van de begraafplaatsen en het groen in Grimbergen verdeeld onder de gemeentelijke groendienst, de sociale werkplaats Diepen Boomgaard, Pro-Natura, sociale werkplaats 3W+ en Krinkels. We staan als gemeentebestuur achter de groendienst en hun gedrevenheid.”