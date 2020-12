Onze regio werd dit weekend groener

Maar liefst 1515 Vlaams-Brabanders namen deel aan de succesvolle samenaankoop ‘Behaag je tuin’ van de Vlaams-Brabantse regionale landschappen en de provincie Vlaams-Brabant. Zo zorgen ze voor meer dan 23 km nieuwe hagen en 4167 hoogstambomen in Vlaams-Brabantse tuinen. Een flinke stap vooruit voor meer natuurvriendelijke tuinen en biodiversiteit in de woonomgeving. Vorige zaterdag werd al het plantgoed verdeeld i.s.m. de 55 deelnemende gemeenten.

Klimaatbomen stonden dit jaar in de kijker. Het gaat om bomen die een langere periode van droogte kunnen verdragen en veel schaduw bieden zoals Wintereik, Spaanse aak, Haagbeuk en Winterlinde. “Zo werden dit weekend niet minder dan 2040 hoogstammige loofbomen geplant in een Vlaams-Brabantse tuin. Mensen zijn zich intussen bewust van de klimaatverandering en richten hun tuin hierop in. Bomen zorgen niet alleen voor meer schaduw maar halen ook CO2 uit de lucht”, vertelt Bart Nevens, gedeputeerde voor Leefmilieu van de provincie Vlaams-Brabant.

“We kunnen spreken van een erg geslaagde samenaankoop. Zo waren er een derde meer bestellers dan vorig jaar in alle regionale landschappen in Vlaams-Brabant. Ook de hoeveelheid plantgoed over de hele provincie overtrof alle verwachtingen. 73.950 stuks haagplantgoed zorgen samen voor zo’n 23 km extra hagen, heggen en houtkanten. Ook 2.127 Hoogstamfruitbomen zijn aangekocht. Meestal gaat het daarbij om oude, streekeigen fruitrassen. Ze zijn aangepast aan ons klimaat, waardoor ze minder gevoelig zijn voor ziekten en plagen. Tot slot bestelden deelnemers ook 563 inheemse klimplanten en wilgentenen voor 98 Wilgenhutten. Zo’n wilgenhut staat garant voor uren speelplezier of vormt een fijn rustplekje.”, zegt Lies Heirman van Regionaal Landschap Brabantse Kouters.

Ook in regio Brabantse Kouters is deze samenaankoop geslaagd. 276 deelnemers uit de gemeenten Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst kochten in totaal 12.000 stuks plantgoed voor hagen, heggen en houtkanten, 629 hoogstambomen, 68 klimplanten en wilgentakken voor 18 wilgenhutten. "Hiermee overtreffen we de aantallen van alle voorgaande edities. We willen alle tuinliefhebbers die deelnamen dan ook van harte bedanken en stellen ook de medewerking van de gemeenten erg op prijs", vult Lies Heirman nog aan.

De regionale landschappen werken samen met de provincie Vlaams-Brabant en alle aangesloten gemeenten aan het behoud, het herstel en het versterken van natuur, landschap, erfgoed en streekidentiteit. De actie 'Behaag je Tuin' kadert in de provinciale ‘Leve de tuin’-campagne. Vanaf 1 september 2021 kunnen inwoners van de deelnemende gemeenten opnieuw plantgoed bestellen op www.behaagjetuin.be.