Ook in Elewijt verdwijnt de laatste bankautomaat

In Elewijt, deelgemeente van Zemst, is het laatste bankkantoor waar inwoners cash geld konden afhalen sinds begin deze maand gesloten. Het gaat om de zoveelste automaat die verdwijnt. Ook in Weerde, Zemst-Bos en Zemst-Laar zijn geen bankautomaten meer. De oppositie ziet de situatie met lede ogen aan, maar burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) zegt te werken aan een oplossing.

Voor Zemstenaren is het dichtstbijzijnde bankkantoor nu te vinden in het centrum van Hofstade en da’s algauw een paar kilometer verder. “De sluiting van het de laatste automaat is een jammere zaak,” vindt CD&V-oppositieraadslid Alex Heyvaert. “In tijden van de ecologische voetafdruk zou dit toch een belangrijk element kunnen zijn. Bovendien merken we dat heel wat oudere mensen in onze gemeente nog niet helemaal overweg kunnen met elektronische verrichtingen en geven jongeren ook aan dat ze graag wat cash geld willen.” Heyvaert geeft het voorbeeld van jeugdclubs en sportkantines waar je je consumptie vaak nog contant moet betalen.

Bpost en buurtwinkel

Burgemeester Veerle Geerinckx begrijpt de bezorgdheid. “We zijn in gesprek met Bpost om de postpunten in groot-Zemst en in Elewijt uit te bouwen. Wij zijn daar vragende partij in, maar alles hangt af van de visie van Bpost.” Geerinckx geeft graag nog mee dat de lokale buurtwinkel nog altijd de mogelijkheid biedt om bij aankopen cash geld af te halen. Ook zet Zemst het project ‘buurtgerichte zorg’ op. Niet alleen om bankgerelateerde zaken, maar ook andere diensten aan te bieden aan wie dat nodig heeft.